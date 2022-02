Sanremo 2022, "dietro le quinte gira droga. Avete notato che...". Un terremoto, il dettaglio "stupefacente": chi apre il fuoco

04 febbraio 2022 a

Mario Adinolfi cavalca l’onda del Festival di Sanremo per dire cose piuttosto gravi e tutte da dimostrare. Il fondatore del Popolo della Famiglia è molto attivo su Twitter per commentare la kermesse diretta e condotta da Amadeus. Intervenuto al morning show Diverso, Adinolfi ha fatto allusioni molto pesanti sulla droga che girerebbe tra gli artisti in gara a Sanremo.

“Mi pare evidente che qualche tipo di sostanza stupefacente possa circolare dietro le quinte, basta vedere alcune esibizioni”, ha dichiarato Adinolfi, che ha poi aggiunto: “penso ci sia una qualche diffusione di sostanze, sembra esserci secondo me in qualche performance un evidente intervento. Purtroppo mi dispiace perché sono ragazzi giovani, giovanissimi, ma l’evidenza è sotto gli occhi di tutti: c’è sicuramente una diffusione della droga”.

Poi Adinolfi ha approvato il monologo di Drusilla Foer, ritenendo che meritasse un orario migliore: “Allo stesso modo Gianluca Gori avrebbe meritato almeno di poter salutare il pubblico svestendo i panni femminili. Nella mia idea di un festival non monotematico e ideologico come quello proposto dalla Rai di quest'anno, avrei voluto che il pubblico di Sanremo e di tutta Italia avesse potuto rendere omaggio a Gianluca Gori che dà corpo e anima a Drusilla”.

