Sanremo 2022, Irama e Gianluca Grignani: "Hanno litigato sul brano da cantare", come Morgan e Bugo?

Irama e Gianluca Grignani come Morgan e Bugo? Lo scopriremo questa sera, quando gli artisti in gara al Festival di Sanremo si esibiranno in coppia, con ospiti esterni, su diverse cover. Irama avrebbe scelto il brano "Destinazione paradiso" di Grignani, ma quest'ultimo vorrebbe fare invece "La mia storia tra le dita". Si arriverà allo scontro? Se lo chiede Dagospia, che scrive: "Visti i precedenti c’è chi sui social si chiede 'Ma Grignani si presenterà sul palco dell’Ariston?' Oppure lo mollerà a esibizione in corso?".

Per "precedenti" si intende lo scontro tra Bugo e Morgan, che due anni fa si presentarono in coppia per gareggiare al festival. Dopo aver avuto diversi screzi dietro le quinte, Morgan sul palco, in diretta tv, iniziò a cantare il brano storpiandolo e cambiando tutte le parole. Col solo obiettivo di "dare una lezione" a Bugo. Quest'ultimo, dopo essersi innervosito, lasciò immediatamente il palco.

Quell'episodio viene ricordato ancora adesso con grande ironia. Il filmato nel quale si vede Bugo lasciare il palco divenne virale all'epoca, scatenando meme e parodie di ogni tipo sui social. Il rischio è che questa sera a Sanremo succeda qualcosa di molto simile con Irama e Grignani. Staremo a vedere.

