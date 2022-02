Sanremo 2022, Arisa sconcertante: "Sul palco si può anche defecare". Nessuno era arrivato a tanto

04 febbraio 2022 a

a

a

Aka7even nel video dei The Jackal spiega il regolamento del gioco sul Festival di Sanremo ad Arisa e le dice che "se c*** sul palco totalizza 50 punti". "Mi ha istruita alla grande", dice la cantante nel video. "Mi ha detto che si può anche defecare sul palco". Quindi le spiegano: "Si può anche morire, 1000 punti". E Arisa allora ribatte: "Ma è irreversibilmente difficile. E' che defecare non mi piace”.

"Ma il tuo incidente mortale?". Serena Bortone chiede, Michele Bravi la blocca: "Per favore". gelo siderale in studio

"In questo momento ci sono circa 500 mila squadre che stanno partecipando al fantaSanremo", dicono Giacomo Piccinini e Nicolò 'Papalina' Peroni, inventori del 'fantaSanremo', il gioco che sta spopolando tra i cantanti e gli amanti del festival. "Nessuno manca di rispetto" al Festival a causa della presenza sempre più 'ingombrante' del Fantasanremo, dice Amadeus, che non crede "si stia oltrepassando il limite".

"Tutti a parlare di Drusilla, ma...". Bomba Crosetto: chi c'è davvero dietro la Foer

Dopo un primo anno di "rodaggio", quest'anno sul palco dell'Ariston, nel corso della 72esima edizione del Festival di Sanremo, è boom per il gioco, nato online sulla falsariga del Fantacalcio, e che assegna punti a chi partecipa in base alle azioni o alle posizioni in classifica dei cantanti in gara che ha nella sua squadra. Sul palco, prima, dopo e a volte anche durante le esibizioni, la maggior parte degli artisti, ormai coinvolti, cercano di regalare 'bonus' a chi ha puntato su di loro. Tra questi, spopola il saluto 'ciao zia Mara', il fiore consegnato ad Amadeus, il 'cinque' battuto con il conduttore, ma anche tante altre iniziative che danno punti, come il ringraziamento al pubblico, o all'orchestra e così via.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.