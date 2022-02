Sanremo 2022, Chiara Ferragni e i suoi piedi: "Vai patatone, con me...". Voci fuori controllo dietro le quinte

04 febbraio 2022 a

Fedez si è già schierato dalla parte dei suoi amici Dargen e Michele Bravi, in gara al Festival di Sanermo. "Vai patatone, ti dedico i piedi di mia moglie, che ti possano portare fortuna come l’hanno portati a me", dice il rapper. Dalla posizione numero 14, intanto, Michele Bravi è risalito (per ora) all’undicesimo posto. Che i piedini di Chiara Ferragni possano farlo valere in vetta alla classifica?

Intanto mentre in Riviera va in scena il Festival, Chiara Ferragni e Fedez sono partiti per una breve vacanza sulla neve insieme ai loro due bambini Leone e Vittoria. Il rapper e la influencer italiana più seguita al mondo hanno postato uno scatto mentre indossano costose mascherine da sci marchiate Louis Vuitton. I follower hanno molto apprezzato la foto soprattutto per un dettaglio che non è sfuggito ai più.

Fedez infatti indossa una maglia termica marchio Kipsta della Decathlon, notoriamente molto economica. La cosa ha scatenato il popolo social: "Comunque il fatto che anche Fedez compra al Decathlon mi fa sentire meglio", si legge. E ancora: "Fedez allora sei uno di noi! Kipsta forever. poveri", scrive qualcun altro in uno dei tanti commenti lasciati sotto il post.

