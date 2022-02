Sanremo 2020, Sergio Mattarella e il video rubato: "Con il c***o ciao ciao", situazione fuori controllo

04 febbraio 2022 a

"Con il c***o ciao ciao". A Sanremo succede anche questo: Sergio Mattarella che saluta tutti quanti, italiani e Grandi elettori, nella maniera più sfrontata e irriverente possibile. L'intreccio perverso tra partita del Quirinale e Festival, con la sovrapposizione dei due eventi (mediatici e di costume, in entrambi i casi) per fortuna sventata all'ultimo e solo sfiorata, ha generato un cortocircuito godibilissimo. Su Instagram la pagina "Le bimbe di Mattarella", scatenata fanbase del presidente della Repubblica bis, non poteva esimersi dal celebrare il bis del Capo dello Stato con un sentitissimo video-omaggio.

E visto che siamo nella settimana dell'Ariston, le sostenitrici di Mattarella hanno pensato bene di unire l'utile al dilettevole, sfruttando come colonna sonora una delle canzoni più trascinanti della kermesse sanremese, Ciao ciao. Il pezzo, già dal titolo, esprime alla perfezione il concetto. Gli autori poi (e viene il sospetto che la scelta non sia stata casuale) si chiamano La Rappresentante di Lista e sono conterranei del presidente: Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina hanno formato la band nel 2011 proprio a Palermo, città natale dell'uomo del Colle.

E il testo, un mix funky danzereccio di paranoia e carnalità, sembra il riassunto di quei folli giorni di trattative e ribaltoni. "Dove vai stasera? Che paura intorno… È la fine del mondo", canta Veronica. "Non so cosa salvare. Sono a pezzi, già mi manchi". Sembrava il mantra di qualche centrista, quando l'ombra di Elisabetta Belloni si stagliava sul Quirinale e la mente volava a Mattarella e i suoi scatoloni. "Occhi dolci, cuori infranti. Che spavento". E tutto "nel silenzio della crisi generale". Poi però il colpo di scena salvifico, la rivolta dei peones. E Mattarella che resta al suo posto e può salutare tutti. "Con le mani, con le mani, con le mani Ciao ciao. Con i piedi, con i piedi, con i piedi Ciao ciao. E con la testa, con il petto, con il cuore Ciao ciao. E con le gambe, con il culo, coi miei occhi Ciao!"

