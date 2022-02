Sanremo 2022, Jovanotti e il raptus con Morandi: sfiora il bacio in bocca, e Amadeus si commuove

04 febbraio 2022 a

Non doveva esserci, Jovanotti. Invece è salito sul palco del Festival di Sanremo una manciata di ore dopo essere arrivato a sorpresa in Riviera, avvistato in un hotel a due passi dall'Ariston. Ed ha incendiato il teatro con l'esplosivo medley in duetto con Gianni Morandi. Lorenzo è autore di Apri tutte le porte, il brano che il mito di Monghidoro ha portato in gara. Per la serata cover, Jova e Gianni passano in rassegna alcuni classici del repertorio sconfinato di quest'ultimo, a partire da Un mondo d'amore, per finire con Penso positivo, inno della fase rap di Mister Cherubini.

La differenza anagrafica tra i due cantanti è un semplice e insignificante dettaglio. L'alchimia musicale e umana è incredibile, va in scena un karaoke scatenato ad altissimo livello e Jovanotti è talmente rapito dalla musica e dalla gioia da esagerare e rischiare di baciare in bocca Morandi, tanto è il trasporto dell'esibizione. Gli spettatori a Sanremo si alzano in piedi, per una standing ovation che non è solo un ringraziamento per la carriera di entrambi, ma una dimostrazione di affetto e stupore per la performance della serata.





E mentre tutti applaudono (idealmente, anche sui social), sul palco torna Amadeus e l'abbraccio con Jovanotti è commovente. Il conduttore e direttore artistico, visibilmente emozionato e a un passo dalle lacrime, si aggrappa a Lorenzo e gli sussurra qualcosa nell'orecchio. I microfoni aperti intercettano un "grazie", sentito e più che motivato. Un grande spettacolo, per tutti.

