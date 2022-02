Sanremo 2022, malore per Mahmood a pochi minuti dall'esibizione. Ansia per il cantante

05 febbraio 2022 a

Ha avuto un lieve malore Mahmood prima dell'esibizione insieme a Blanco sul palco dell'Ariston nella serata delle cover, la quarta del Festival di Sanremo. Il cantante si è sentito poco bene, mentre era in attesa del suo turno, forse per un colpo di freddo.

Il cantante, fortunatamente, si è subito ripreso e si è mostrato in perfetta forma sul palco. Mahmood e Blanco, in gara insieme, hanno interpretato Il cielo in una stanza, uno dei brani più belli di Gino Paoli. Il duo si è confermato al primo posto della classifica generale del Festival con il brano 'Brividi'. Secondo quanto riportano le agenzie, Mahmood, che dopo la serata si è ritirato in albergo, sta bene.

La serata dedicata alle cover è stata una vera e propria festa della musica, come promesso da Amadeus. E i cantanti riescono, chi più chi meno, a mantenere le promesse. Su tutti Elisa con 'What a feeling' da Flashdance, con una splendida coreografia della ballerina Elena D'Amario, Emma con Francesca Michielin con una bellissima versione di 'Baby one more time' di Britney Spears, Gianni Morandi affiancato da Jovanotti per un medley di alcuni dei loro successi: proprio l'arrivo di Jovanotti dà una spinta ulteriore al Festival di Morandi, che vince con lui la serata cover. Ma in generale l'intera quarta serata emoziona e diverte, e alla fine la classifica provvisoria, dopo quattro serate, vede in testa ancora Mahmood e Blanco, seguiti da Gianni Morandi che ha superato Elisa, che resta sul podio ma è terza. Ormai, a meno di colpi di scena dell'ultima ora, saranno loro tre a giocarsi la vittoria.

