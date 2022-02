Sanremo 2022, Amadeus sotto accusa: "Classifica falsata". Televoto, il clamoroso caso Jovanotti

05 febbraio 2022 a

Gianni Morandi e Jovanotti, con il loro medley, hanno vinto la serata del Festival di Sanremo dedicata alle cover. Secondo il giudizio delle tre giurie (sala stampa, televoto e demoscopica), al secondo posto si sono classificati Mahmood e Blanco con Il cielo in una stanza di Gino Paoli. In terza posizione Elisa con What a Feeling. Ma è subito scoppiata la polemica.

Ad essere contestata dai telespettatori è stata la scelta di far tornare sul palco di Sanremo 2022 Jovanotti come super ospite dopo che aveva cantato in duetto con Gianni Morandi (di cui è anche autore della canzone con cui è in gara) nella serata delle cover mentre il televoto era ancora aperto. E quindi la sua esibizione, è la tesi, potrebbe aver avuto un peso nel riposizionamento di Morandi nella classifica, che infatti è passato dal terzo al secondo posto, sorpassando Elisa.

Tant'è. In questa quarta serata del Festival Jovanotti ha prima cantato, con Gianni Morandi, un medley dei loro successi, per poi tornare sul palco dell'Ariston in un secondo momento come super ospite. Lorenzo Cherubini, insieme al suo amico Amadeus, hanno inscenato un siparietto incentrato sulla loro lunga amicizia. I due hanno ricordato gli inizi della loro carriera, insieme a Claudio Cecchetto, agli albori di Radio Deejay. In seguito Jovanotti ha declamato la poesia Bello Mondo di Mariangela Gualtieri.

