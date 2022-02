Sanremo 2022, Gianluca Grignani scappa dall'Ariston e Irama lo insegue: cala il gelo

05 febbraio 2022 a

Un Gianluca Grignani fuori controllo. Finisce in delirio puro l'esibizione in duetto con Irama sul palco del Festival di Sanremo. Il 49enne cantautore milanese e il giovane ex di Amici di Maria De Filippi si sono esibiti nella cover di La mia storia tra le dita, e la loro performance, oltre a essere una delle più attese della vigilia, è stata anche la più commentata sui social in tempo reale.

Tante le critiche a Grignani e tanti i tweet ironici, con cui si è sottolineato l'atteggiamento un po' svogliato e assente, con Irama costretto letteralmente a "trascinarlo". In realtà, dopo una partenza freddina, con cappello allo Zucchero e look che ricorda da vicino un mix tra Axl Rose e Johnny Depp "maturi", Grignani si è sciolto ed è "esploso". Prima seduti, poi in piedi, Gianluca e Irama hanno deciso di prendere in mano la situazione da veri rocker concedendosi un bagno di folla tra gli spettatori. Ma l'autore della mitologica e maliziosa L'aiuola ci ha preso forse troppo gusto, fuggendo per i corridoi dell'Ariston con Irama distanziato e allibito.





Dopo aver scambiato la sala per il parterre di San Siro, Grignani è tornato a più miti consigli concludendo la canzone abbracciato al giovane collega. Deluso chi si aspettava un "disastro" alla Morgan e Bugo nel 2020, e un po' irritato anche per chi tifava per le polemiche plateali. Le tensioni della vigilia (si parlava di un Irama addirittura "terrorizzato" e di una sua richiesta, respinta, di poter duettare su Destinazione Paradiso) si sono risolte in un duetto forse non stellare, ma sicuramente dignitoso.

