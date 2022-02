Sanremo 2022, Iva Zanicchi e la battuta a Drusilla Foer: "Hanno voluto farlo", la bordata sugli "ignoranti"

05 febbraio 2022 a

a

a

Iva Zanicchi risponde all'ondata di critiche social dopo il siparietto con Drusilla Foer sul palco del Festival di Sanremo. "La colta è Drusilla... ma non è mica vero quello che hanno messo in giro", ovvero che Drusilla volesse offenderla: "Figuriamoci. Siamo amiche da anni. Ci stimiamo. Il nostro era solo un giochino ed è venuto fuori un pandemonio. Hanno voluto travisare", spiega la cantante in una intervista a Il Giornale.

Questa Drusilla Foer? Non proprio: beccata al ristorante così, come non l'avete mai vista | Guarda

Ma facciamo un passo indietro. L'altra sera sul palco dell'Ariston la Zanicchi dice a Drusilla: "Lei ha altre cose in più di me... Lei è co...". "Si, io sono colta, molto colta", risponde Drusilla. Ora Iva spiega: "Non è vero che lei intendeva 'Io sono colta e lei no'. Lei ha ribadito quel che avevo detto io. Ma non si è sentito perché avevo messo male il microfono. Comunque, se per una sciocchezza del genere fanno tutto questo casino, pazienza, tanto la verità non la vogliono sapere, questi preferiscono continuare a parlar male".

"Lei ha anche altre cose", "Sì... sono intelligente". Zanicchi-Drusilla Foer, botte da orbi sul palco a Sanremo: lo choc di Amadeus

E ancora, insiste la Zanicchi: "Non c'è nessuna polemica tra me e lei, solo amicizia e stima. Ci conosciamo da anni". Ma per "co.." non intendeva le parti maschili? "E allora? Non è così? Lei si traveste quando lavora, quando si trasforma nella elegantissima signora Foer. Altrimenti è Gianluca, un bellissimo uomo, e sotto c'ha quelle cose lì. Ma questo non l'ho detto sul palco eh, mi sono fermata in tempo, figuriamoci accanto a me c'era Amadeus". Drusilla è stata "bravissima", conclude Iva, "è un'artista vera. Avete sentito come canta? Io a teatro mi sono innamorata di lei. Finora è stata la più affascinante, ironica e intelligente. Lei gioca, può fare qualsiasi cosa, da Marilyn alla Loren".

"Dovete tutelarla". Iva Zanicchi, voce inquietante dietro le quinte: chi supplica i giornalisti e perché

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.