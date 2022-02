Sanremo 2022, Gianluca Grignani travolto da voci vergognose: "Il codice per votarlo è...". Oltre ogni limite

05 febbraio 2022 a

"Torna all'Ariston è l'ultimo ricordo che ha". Gianluca Grignani al centro di una gigantesca tempesta sui social. Fin dalla sua esibizione al Festival di Sanremo in duetto con il giovane Irama sulle note del suo vecchio successo La mia storia tra le dita, il 49enne cantautore milanese famoso per il talento e il carattere fumantino e imprevedibile è stato oggetto di critiche e commenti al vetriolo. Sotto accusa il suo atteggiamento svogliato e una performance vocale non all'altezza delle aspettative. Ma il veleno social è andato oltre, ricordando i suoi problemi personali e gli eccessi privati che ne hanno condizionato notevolmente la carriera negli ultimi 15 anni.

Tra le parole di pessimo gusto spese dai telespettatori/commentatori nei suoi confronti, spiccano per malignità parole come "Il codice per votarlo è Scotch84". Ma dopo poche ore, l'aria è cambiata del tutto. Sono migliaia i commenti di chi lo difende dall'assalto. Di seguito, qualcuno dei tweet dei suoi sostenitori.

"La verità è che Gianluca Grignani é stato immenso. Spiace dirlo ma ha offuscato parecchio Irama, ma in fondo avrebbe dovuto metterlo in conto scegliendo di duettare con lui". "Quando vi divertite con Grignani ricordate che la oggi tanto giustamente osannata Bertè era in condizioni simili fino a qualche anno fa... Meno cattiveria ed una mano di aiuto". "Giovedì ad applaudire Drusilla e la sua unicità, oggi a ridere di Grignani, una persona molto fragile che cerca di venire fuori da un passato oscuro e complicato". "La sensibilità non vi appartiene, vi illudete di averla solo quando la passano in tv". Guai ad una battuta su Drusilla Foer ma sfondare un uomo in difficoltà come Grignani va bene!!!". "Leggo diversi tweet e mi sorprendo ancora una volta. Grignani si è preso la scena fot***ndosene di Irama , e le sue qualità non sdoganano tutto verso tutti . Rispetto è tolleranza dei suoi pensieri e comportamenti non che li debba condividere per forza". "Oggi tutti esperti di Gianluca Grignani, ma chi davvero conosce Gianluca Grignani? Nessuno! Però la gggente si sente in diritto di giudicare, sbeffeggiare, deridere, umiliare, sentenziare".

