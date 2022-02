Sanremo 2022, Gianluca Grignani tra il pubblico: spettatrice colpita, finisce in ospedale

05 febbraio 2022 a

Incidente in platea ieri sera 4 febbraio al Teatro Ariston durante la quarta serata del Festival di Sanremo. Ad un certo punto, mentre gli artisti si esibivano sul palco, l’obiettivo di un fotografo, durante la concitazione per Gianluca Grignani che era sceso dal palco, è caduto dalla galleria colpendo una signora che si trovava in platea, e che è stata immediatamente trasportata al Pronto Soccorso per essere medicata.

La notizia è stata data da Rosanna Cacio, inviata de La Vita in Diretta, nel corso di una diretta Instagram con Davide Maggio, realizzata durante una pausa pubblicitaria. "L’incidente si è verificato subito dopo l’esibizione di Irama e Gianluca Grignani, che erano scesi in platea creando un po’ di confusione", riporta il sito di Davide Maggio.

I telespettatori, da casa, non si sono accorti di nulla ma all'Ariston si sono vissuti dei momenti di forte concitazione. Fortunatamente i danni sono stati contenuti e la donna colpita dall'obiettivo è stata subito portata in ospedale.

