Sanremo 2022, Amadeus batte ancora se stesso: ascolti oltre il 60 per cento. Mai così dal 1995

Nuovo record di ascolti della quarta serata del Festival di Sanremo: con 11.378.000 spettatori e uno share del 60,5 per cento Amadeus batte ancora se stesso. Lo scorso anno la quarta serata della kermesse, che però in quel caso non era dedicata alle cover, fu seguita da 7.880.000 spettatori, con il 44,7 per cento di share. Nel 2020, primo Festival dell'era Amadeus, fu invece seguita da 9.504.000 spettatori con uno share del 53,3 per cento.

Insomma, un altro record per il terzo Festival di Sanremo targato Amadeus: per trovare ascolti più alti nella quarta serata, in termini di share, bisogna risalire al 1995, al Festival di Pippo Baudo con Anna Falchi e Claudia Koll, che nella quarta serata ottenne il 65,8 per cento. In quel caso gli spettatori furono 16,8 milioni.

Nel dettaglio, la prima parte della kermesse, dalle 21,29 alle 23,39 è vista da 14.731.000 spettatori con il 59.18 per cento, mentre la seconda parte dalle 23:44 alle 1:41 è seguita da 7.517.000 spettatori con il 63.54 per cento. Il picco della serata nel totale individui si raggiunge alle 22,15, quando gli spettatori arrivano a 16.388.000 (61,79 per cento) esattamente nel momento in cui, finita l'esibizione con Anchelle Lauro, Loredana Bertè riceve i fiori sul palco.

