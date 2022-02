Sanremo 2022, Gianni Morandi asfalta Mahmood e Blanco: "Non diciamo cazz***". "Ci ha smerd***"

05 febbraio 2022 a

a

a

Botta e risposta piccato ma ironico tra Gianni Morandi e il duo composto da Mahmood e Blanco. Per dirla proprio con le parole dei due giovani cantanti in gara, il "big" - che ieri sera 4 febbraio si è esibito al Festival di Sanremo insieme a Jovanotti - li ha "smerd***". Ma facciamo un passo indietro e vediamo come è andata.

Mahmood, malore a pochi minuti dall'esibizione. Sanremo, panico dietro le quinte

Mahmood e Blanco, in una intervista radiofonica, hanno infatti rivelato di aver avuto un incontro-scontro con Morandi fuori dal palco. Gianni, dopo averli sentiti dire che erano al Festival soltanto per divertirsi, li ha redarguiti: "Mentre stavamo dicendo a tutti che eravamo qui per divertirci, lui è arrivato e ci ha smerd***: 'Ehi, ragazzi, non diciamo cazz***. Nessuno è qui per divertirsi". La cosa più trap che abbiamo sentito è Gianni che diceva: 'ehi bro…'".

Grignani tra il pubblico, tragedia sfiorata. Spettatrice colpita, finisce in ospedale: incidente sconcertante all'Ariston

Ovviamente, lo scambio di battute tra Mahmood e Blanco e Gianni Morandi si è svolto in un clima di grande serenità e goliardia. I cantanti di Brividi e Morandi si contendono, insieme ad Elisa, la vittoria la Festival di Sanremo.

Amadeus sotto accusa: "Classifica falsata". Il clamoroso caso Jovanotti scuote il Festival

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.