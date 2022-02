Sanremo 2022, Gianluca Grignani torna all'Ariston. I problemi di alcol e droga e il divorzio

05 febbraio 2022 a

E' tornato sul palco dell'Ariston al Festival di Sanremo, Gianluca Grignani, come super ospite. Un invito arrivato da Irama che voleva portare la sua canzone La mia storia tra le dita per la serata delle cover. Un ritorno, quello di Grignani, che aveva esordito nel 1995, che si attendeva da sette anni. Del resto da parecchio tempo ormai i problemi di alcol e droga sono noti. A Verissimo, poi, il cantante ha anche rivelato le molestie e la violenza subita a 10 anni e la morte di una sua amica d'infanzia per la leucemia. Esperienze che hanno segnato la sua vita.

Alti e bassi continui, sia a livello musicale sia personale. Album di successo e flop incredibili. Finché nel 2009, sul palco di Viggianello in provincia di Potenza, sviene e cominciano i guai legati appunto all'abuso di droghe e alcol.

Per quanto riguarda la sua vita privata Grignani dopo un periodo turbolento si era placato con il matrimonio con la fotografa Francesca Dall’Olio nel 2003. La coppia ha avuto quattro figli, Ginevra - che ora ha 15 anni ed è l'unica che vive col padre - Giselle, Giosuè Joshua e Giona, che Gianluca chiama i "quattro splendidi diamanti". Ma Grignani e Francesca nel giugno del 2020 dopo 17 anni di matrimonio si sono lasciati.

