Sanremo 2022, Achille Lauro in ginocchio da Loredan Bertè. E proprio in quel momento... Clamoroso all'Ariston

Achille Lauro e Loredana Berté a Sanremo hanno avuto un grande successo nella serata delle cover. I due hanno cantato "Sei bellissima". Al termine dell'esibizione Lauro ha consegnato ad Amadeus un bigliettino da leggere indirizzato proprio alla Berté: "Per l'immensa artista a incredibile donna che è Loredana, mi sono permesso di scrivere un biglietto che forse sono le parole che tutti avremmo dovuto dirle da tempo".

Nel testo della lettera, consegnato, insieme a un mazzo di rose rosse, c'era scritto: "Che strano Uomo sono io, incapace di chiedere scusa, Perché confonde il perdono con la vergogna. Che strano Uomo sono io, che ti chiama pagliaccio perché pensa di dover combattere ciò che non riesce a raggiungere. Che strano Uomo sono io, Capace solo di dire sei bellissima. Perché ancora ha paura di riconoscere il tuo valore. Stasera, per i tuoi occhi ancora, Chiedo scusa e vado via".

Proprio questa esibizione è stata una dei motivi degli ascolti boom della quarta serata che ha sfiorato gli 11 milioni e mezzo di telespettatori con uno share del 60,5% di share e picchi di 16,3 milioni e 67,3%. Ma il picco di ascolti in valori assoluti è stato raggiunto alle 22.15, con 16 milioni 388 mila spettatori incollati a Rai1 proprio nel momento in cui Achille Lauro ha regalato le rose rosse a Loredana Bertè e Amadeus ha letto il biglietto con la dedica.

