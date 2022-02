Sanremo 2022, Gianluca Grignani decisivo? "Il nome del vincitore", fuga di notizie a poche ore dalla finale

05 febbraio 2022 a

A poche ore dalla finalissima del Festival di Sanremo, filtrano indiscrezioni sul nome del vincitore: secondo i bookmaker, i favoriti per aggiudicarsi la 72esima edizione della kermesse musicale e televisiva sono Mahmood e Blanco, affiatatissima coppia interprete di Brividi. Il pezzo è uno dei preferiti di sala stampa e telespettatori, ma deve stare attento alla clamorosa risalita in vasca due di Gianni Morandi, spinto dal telefoto e dalla serata in cover insieme a Jovanotti.

Secondo gli esperti di Sisal, la sua Apri tutte le porte potrebbe stupire. La preferita della stampa musicale, Elisa, pur protagonista di una straordinaria performance "ibrida" con What a feeling di Irene Cara (lei cantava il tema di Flashdance, firmato da Giorgio Moroder, mentre Elena D'Amario ballava scatenata accanto a lei), per il momento sarebbe sul podio. Se finisse così, la sala dell'Ariston potrebbe clamorosamente non esplodere in contestazioni, una tradizione del Festival.

Mai come quest'anno però sembra pesare la serata delle cover e dei duetti. Secondo i bookmaker possono sperare anche due outsider ex Amici di Maria De Filippi come Sangiovanni (ottima interpretazione di A muso duro di Bertoli, a fianco di Fiorella Mannoia) e Irama, di gran lunga il più chiacchierato venerdì sera per la turbolenta esibizione insieme a Gianluca Grignani. Nel bene e nel male, il 49enne cantautore milanese ha accentrato su di sé l'intero mondo di Twitter, lanciando di riflesso la scalata del giovane collega.

"Ma occhio - conclude Giuseppe Candela su Dagospia - a Emma e la Rappresentante di Lista". In fondo, dopo una settimana a parlare di una donna presidente della Repubblica, proprio l'Ariston sarebbe il teatro perfetto per far vincere le pari opportunità.

