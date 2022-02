Sanremo 2022, Sabrina Ferilli fuori controllo: "Stasera non si fa un caz***o", gelo in sala stampa

05 febbraio 2022 a

Per la finalissima di Sanremo al fianco di Amadeus ci sarà Sabrina Ferilli. L'attrice ha applaudito ai risultati di questi giorni in termini di ascolti: "Stasera non si fa un c***. Magari Amadeus mi farà uscire alle 3, faremo corsi di sopravvivenza, per fortuna è previsto qualche piccolo snack. Tutt'al più mi vedrete sul finale quando si dirà chi ha vinto", ha scherzato la Ferilli.

La Ferilli ha fatto un vero e proprio show in sala stampa a Sanremo. "Ho applaudito a questo grande successo. Sono contenta quando si fa centro, è una tv di Stato e in questo dovrebbe unirci tutti: un risultato buono per un'azienda pubblica è un risultato buono per tutti. Stasera non se fa un c***o. Sono molto felice di essere qua, dove rivedo persone con cui ho iniziato la mia carriera 30 anni fa", ha raccontato.

Alle prese con la mascherina e i separatori in plexiglas, ha poi scherzato: "Se poi s'ammalamo tutti, che ce frega? Oramai Sanremo sarà finito, vorrà dì che ce ricoveranno tutti in gruppo.... Non canterò e non ballerò, ho proposto ad Amadeus di fare un trenino, tutti e due nudi, ma non ha accettato. Chissà, in un prossimo Sanremo...", ha commentato ironicamente. "Condurre il festival? No... io voglio fare l'attrice", ha poi detto poi escludendo, anche per il futuro, di poter essere al timone della manifestazione canora. "Mi piace fare l'attrice. Anche qualche divagazione al tema, ma presentare è un'altra cosa. Non mi piace la confusione di ruoli di questo periodo, la trovo pericolosa: ognuno deve fare il suo, e migliorarsi nel suo. Saltare di palo in frasca non incontra il mio parere positivo", conclude.

