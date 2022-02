Sanremo 2022, Amadeus perde la pazienza: "Gianni Morandi favorito da Jovanotti? Che cazz***"

05 febbraio 2022 a

a

a

Amadeus non ci sta in questa polemica. Che Gianni Morandi possa essere stato favorito dalla presenza di Jovanotti come super ospite "è una cazz***", tuona il conduttore durante la conferenza stampa. "La gente sa chi votare, è estremamente intelligente e non vede sempre il marcio in qualsiasi cosa". "Avrei fatto la stessa cosa se ad esempio con Rkomi si fosse presentato a sorpresa Vasco, lo chiamavo e lo inchiodavo lì. È vero che la gara va rispettata, ma in questo caso Jovanotti non è avvenuto a fare promozione di un brano e non ha percepito un centesimo", sottolinea ancora Amadeus.

Achille Lauro in ginocchio da Loredan Bertè. E proprio in quel momento... Clamoroso all'Ariston

Che precisa anche che "ogni cantante in gara è libero di portare chi vuole nella serata delle cover. Io posso consigliare se un brano è più o meno giusto, ma se un artista ci tiene ha la libertà di interpretare. La stessa cosa vale per l'ospite: non obbligo nessuno ad avere un ospite in gara né ad annunciarlo un mese prima. Io non sapevo della presenza di Lorenzo fino a 24 ore fa, all'ultimo momento si sarà probabilmente sentito con Gianni (Morandi, ndr) e avranno concordato l'intervento a sorpresa e nel momento in cui sono in gara fanno una cosa regolarissima".

"Te lo leggo negli occhi, hai paura". Grignani gela Amadeus, la frase sfuggita in diretta sul palco

Infine, Jovanotti "è una persona a cui sono legato da 35 anni e sono tre anni che spero che venga. Mi dispiace quando uno vede, non dico il marcio, ma una cosa non corretta nel regolamento perché da parte degli stessi cantanti questa sensazione non c'è stata: vengono tutelati tutti". Il direttore artistico del Festival precisa poi che "anche il finale quando hanno nuovamente cantato non era previsto, gliel'ho chiesto io. Anzi di più, me lo ha chiesto la sala".

"Non diciamo cazz***". Gianni Morandi umilia Mahmood e Blanco: "Ci ha smerd***o", volano gli stracci

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.