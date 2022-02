Sanremo 2022, Rocco Casalino "avvistato all'Ariston". Ma è davvero lui? Una foto clamorosa

05 febbraio 2022 a

Al Festival di Sanremo è stato "avvistato" Rocco Casalino. A notare la sua "presenza" è il sito Dagospia. Che scrive: "Vi ricordate di Rocco, prima dello sbarco in politica, all'interno della casa del Grande Fratello?". Bene, "in tantissimi hanno notato una fortissima somiglianza con il cantante Tananai in gara con Sesso occasionale".

Ieri sera 4 febbraio, Tananai, accompagnato da Rosa Chemical, ha reso un tributo a Raffaella Carrà nella serata delle cover. Il brano scelto era "A far l'amore comincia tu", con Rosa Chemical che vi inserisce uno stacco rap. I due cantanti si sono poi addentrati nella platea dove tutti si sono alzati e hanno battuto le mani.

"Per me la Carrà è un'icona - dice all'Agi il cantautore proveniente da Sanremo Giovani - lo è sempre stata e se ho una visione dell'amore del genere lo devo anche a lei. Il rispetto e la bellezza che c’è all'interno dell'amore è una cosa che ho imparato sicuramente ascoltando lei. È impossibile, inconcepibile, paragonarsi alla Carrà - conclude - ma nel mio piccolo mi piacerebbe riuscire a portare quella gioia di amarsi, di vivere senza problemi, soprattutto con se stessi. Sono contento di farlo con Rosa Chemical perché nella sua musica e nel suo modo di esprimersi passa molto questo messaggio". Tananai è l'ultimo della classifica. Con la sua canzone infatti si è piazzato al 25esimo posto.

