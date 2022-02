Sanremo 2022, Amadeus "come Mattarella". Dopo la telefonata con il presidente, voci incontrollate dal Festival

05 febbraio 2022 a

Un Amadeus "alla Mattarella"? La conferma, indirettamente, arriva da una simpatica risposta di Sabrina Ferilli, co-conduttrice della serata finale del Festival di Sanremo. In sala stampa chiedono all'attrice romana se sarà lei la prossima conduttrice "in solitaria" all'Ariston, o magari in coppia con l'amica Maria De Filippi, con la quale forma un inossidabile tandem a Tu si quei vales, su Canale 5. Il salto da Mediaset a Rai1 non sarebbe un precedente storico, ma lei svicola: "Potrei portare solo il contributo che posso portare stasera. E poi, Amadeus, ti fermi? L'hai detto? L'aveva detto pure Mattarella ma poi è rimasto. Le situazioni rimettono tutto in discussione". Frase sibillina che scatena i retroscenisti e dà fiato alle indiscrezioni delle ultime ore. Dopo il Mattarella bis, l'Amadeus Quater a Sanremo. In mezzo, suggestiva coincidenza, la telefonata del neo-presidente proprio al direttore artistico del Festival, per fargli i complimenti.

D'altronde, la tentazione di confermare Amadeus è supportata dai fatti. Anzi, dai numeri. "Gli ascolti clamorosi - suggerisce Giuseppe Candela su Dagospia - fanno gongolare la Rai, uno spettacolo riuscito che ha premiato il lavoro di Amadeus. Stando alle nostre fonti i vertici aziendali proporranno al conduttore la direzione artistica e la conduzione dell'edizione 2023. Un passaggio considerato obbligato, un atto dovuto: la Rai lo vuole e farà di tutto per convincerlo".

Se alla fine vincerà la voglia di Amadeus e staccare la spina, allora "l'azienda potrebbe vagliare una conduzione al femminile" anche se "è ancora troppo presto, ci sarà tempo per valutazioni più approfondite". Tra i nomi in ballo quello di Drusilla Foer, co-conduttrice della terza serata, acclamatissima e apprezzatissima. Piccolo dettaglio: è un uomo.

