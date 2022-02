Sanremo 2022, Lorena Cesarini e gli insulti razzisti? Poche ore prima del debutto al Festival... Una clamorosa presa in giro

05 febbraio 2022 a

Lorena Cesarini non ha convinto da co-conduttrice della seconda serata del Festival di Sanremo 2022. L’attrice, molto apprezzata per il suo ruolo in Suburra, è stata criticata da più parti per il debole intervento sul razzismo, non apparendo del tutto a suo agio. Che ci sia stato un problema con gli autori del Festival?

Il sospetto è avanzato da Selvaggia Lucarelli, rimasta interdetta dinanzi all’intervista della Cesarini rilasciata evidentemente prima della sua apparizione al teatro Ariston e pubblicata nell’ultimo numero del settimanale F. “La questione è seria - ha dichiarato la Lucarelli - perché Lorena Cesarini ha detto una cosa così tranchant e poi ha detto e fatto il contrario a Sanremo? Boh. Almeno mettersi d’accordo con se stessi. O con gli autori del Festival. O con il proprio ufficio stampa”.

Il passaggio a cui si riferisce la Lucarelli è il seguente: “Non ha senso che io al Festival faccia la predica sull’integrazione, non perché non ci creda, ma perché non sarei credibile: non sono mai stata vittima di discriminazioni, forse mi ha protetta la bellezza. Poi nei panni della paladina dei diritti civili sarei ridicola. Per me la vera integrazione è non essere tenuta a parlare del colore della mia pelle ogni volta che sono su un palco, come se mi dovessi giustificare. Tra l’altro sono italiana”.

