Sanremo 2022, lo sfogo di Amadeus col giornalista: "Tu non fai ridere. E questo...", il "caso Pedro" al Festival

Incredibile ma vero, c’è chi è riuscito a criticare Amadeus all’indomani di una terza serata di Sanremo 2022 dal 60% di share. Il direttore e conduttore della 72ª edizione del Festival si è risentito e stavolta non è stato diplomatico, arrabbiandosi in conferenza stampa con chi avanzava il sospetto che lui avesse favorito Gianni Morandi nella gara con la presenza a sorpresa di Lorenzo Jovanotti.

“Siamo qui a fare le pulci alla presenza di Jovanotti, sono veramente dispiaciuto - ha dichiarato Amadeus - io sono uno che si assume sempre le sue responsabilità, anche quando faccio il 42%. Oggi con il 60% di share me la voglio proprio godere. Sono una persona estremamente corretta. All’ultimo è stato concordato un evento a sorpresa: erano tre anni che speravo venisse. È venuto per amicizia verso Gianni e si è fermato perché un altro amico glielo ha chiesto”.

I social sono schierati tutti con Amadeus. “La gente deve rompere i cogli*** su tutto - si legge su Twitter - è proprio vero, qualsiasi cosa uno faccia ci sarà sempre chi critica. Comunque migliore edizione in assoluto. Ci voleva una ventata di aria fresca”. C’è anche chi ha ironizzato sullo sfogo di Amadeus, paragonandolo a quello avvenuto anni addietro con il concorrente Pedro a L’Eredità: “Questo non è un villaggio turistico. Credo che tu non faccia ridere”, sono alcune delle frasi rivolte da Amadeus al concorrente, entrate nella storia della tv.

