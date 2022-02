Sanremo 2022, "profilattici e lubrificanti": Tananai si presenta così di fronte agli addetti di Rai 1. Ed è caos

05 febbraio 2022 a

Tananai non smette di scherzare. Dopo aver ammesso di essere stato poco intonato, il cantante in gara a Sanremo ha voluto regalare a stampa e addetti ai lavori dei sexy gadget. In particolare l'artista milanese, il cui nome all’anagrafe è Alberto Cotta Ramusino, ha donato lubrificanti e profilattici. D'altronde lo stesso titolo del brano per il programma di Rai 1 “Se**o Occasionale” si presta.

Ma non è tutto. Anche la copertina non è da meno. Nell'immagine si vede un condom arancione. A spiegare però il vero significato del brano è stato il diretto interessato: "'Se**o occasionale in realtà non parla del sesso occasionale. È un racconto d’amore d’altri tempi, quasi arcaico: 'Troviamoci una casa e non finiamoci più nel s**o occasionale'. È il guardare negli occhi l’altra persona e dichiararsi pronto a lasciare da parte l’involucro da ragazzo dissoluto per mostrare e donare la propria anima antica".

In ogni caso il cantante non è stato pienamente soddisfatto della sua performance. "Sanremo è strano, eh? Io ero lì, ero convinto di aver fatto una figata… Torno a casa, una m***da! Stupenda sta roba, tu vivi in una dimensione parallela, capito? Folle! Io ero lì tutto felice sul palco, c***o tiravo le stecche! Secondo me il pezzo è molto bello, poi lo ascolterete quando uscirà registrato bene senza le mie stecche live". Proprio nei giorni scorsi, in conferenza stampa, era stato presentato ad Amadeus il problema tecnico che diversi cantanti avrebbero subito.

