Damiano dei Maneskin, ecco dove è stato beccato e con chi dopo Sanremo 2022: una foto pazzesca

05 febbraio 2022 a

a

a

Meritato riposo per Damiano David, frontman dei Maneskin. Il cantante, dopo essere stato super ospite di Sanremo, ha deciso di trascorrere un pomeriggio allo stadio. Tifosissimo della Roma, l'artista è stato immortalato con un amico all'Olimpico per vedere la partita contro il Genoa. In alcune foto diffuse su Twitter si vede Damiano intonare l'inno in occasione del match. La Roma, tramite il profilo ufficiale di Twitter, ha celebrato il cantante pubblicando una foto di Damiano con la sciarpa giallorossa.

Il crollo sul palco, poi le lacrime davanti a tutti: Damiano dei Maneskin mai visto così, Amadeus interviene | Video

Intanto la band della Capitale ha conquistato ancora il palco dell'Ariston. Dopo aver cantato, lo stesso Damiano si è lasciato andare all'emozione. Il cantante ha infatti pianto, salvo poi spiegare le motivazioni di quello sfogo. "Grazie ad Amadeus che mi ha dato l’occasione di portarla sul palco più importante d’Italia - ha detto in riferimento al brano Coraline -. E grazie a te Giorgia che me l’hai fatta scrivere e vivere. A tutti voi, e alla musica, semplicemente grazie".

Damiano dei Maneskin crolla in lacrime? E Belen Rodriguez... un indizio pesantissimo

Vista la commozione, il conduttore di Rai 1 era intervenuto abbracciando il giovane artista. Una scena che ha trovato il sostegno dei telespettatori, comunque stupiti per quanto stava andando in onda. "A noi sembra l’altro ieri di essere stati su questo palco. È bellissimo, questa accoglienza è meravigliosa e lo rende ancora più speciale", aveva commentato il gruppo.

Damiano dei Maneskin piange a Sanremo? "Me l'hai fatta vivere". Parole pesantissime e rivelatrici: chi (e cosa) c'è dietro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.