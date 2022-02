Sanremo 2022, Blanco assediato: "Vi prego". Fuori dall'albergo l'inimmaginabile

05 febbraio 2022 a

Ormai da un paio d’anni, Blanco è un fenomeno musicale in fortissima ascesa. Il Festival di Sanremo 2022 può essere per lui quella della consacrazione anche tra il grande pubblico, che sta imparando ad apprezzarlo sia sul palco del teatro Ariston che fuori. È infatti diventato virale sui social un video in cui Blanco è assediato in albergo: anziché lasciarsi travolgere dall’entusiasmo dei fan, dall’alto dei suoi 18 anni ha invitato alla calma.

E soprattutto a indossare tutti la mascherina e nella maniera corretta: la pandemia di Covid non è ancora finita, bisogna continuare a rispettare le nome anti-contagio. E così Blanco ha fatto più volte segno ai fan di indossare la mascherina per consentirgli il passaggio “in sicurezza”. Insieme a Mahmood è in lizza per la vittoria di Sanremo 2022: il loro brano, “Brividi”, sta macinando record su record sulle piattaforme di streaming e ha concluso le ultime due serate al primo posto della classifica generale.

Anche se ieri la serata delle cover li ha visti secondi, con “Il cielo in una stanza” di Gino Paoli. A chiudere davanti Gianni Morandi, tra l’altro con qualche polemica sull’aiuto arrivato improvviso da Jovanotti: “Hanno spaccato - hanno commentato Blanco e Mahmood, non scadendo nelle polemiche - e dire che a Gianni serve una mano è una cazz***. Che gli devi dire? Sono intoccabili, due mostri sacri. Morandi ha vinto perché l’esibizione è stata figa”.

