Sanremo 2022, “Chiara Ferragni è scesa in campo”: bomba sul televoto della finale

“Chiara Ferragni è scesa in campo per Dargen D’Amico”. Ai twittaroli della 72ª edizione del Festival di Sanremo - giunta alla sua quinta e ultima serata - non è sfuggita la storia su Instagram in cui l’imprenditrice digitale invita i suoi follower a votare per Dargen. Il quale idealmente potrebbe vincere il premio del “più simpatico” di questo Festival.

La sua canzone “Dove si balla” è stata apprezzata dai telespettatori, ma anche dal pubblico del teatro Ariston, che si è fatto coinvolgere dalle sortite in platea dell’artista. Dopo la sua esibizione, non è passato inosservato “l’endorsement” di Chiara Ferragni, che però difficilmente potrà incidere più di tanto sulla gara: non essendo direttamente coinvolta lei o il marito Fedez (che pure nelle sere precedenti aveva pubblicato alcune storie a favore di Dargen), l’appello diventa molto meno incisivo.

Tra l’altro Dargen - dopo essersi esibito con “Dove si balla” - ha anche mandato un messaggio “politico” dal palco del teatro Ariston, prendendosela con le istituzioni che “non fanno niente per le piccole realtà della musica”: non ha torto quando ricorda che il mondo della notte, dei piccoli club, è stato il più colpito dalla pandemia di Covid e non ha ancora ripreso la sua attività a pieno regime.

