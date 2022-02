Sanremo 2022, fischi e "buu" contro la classifica: cosa non torna, la rivolta dell'Ariston

06 febbraio 2022 a

a

a

La quinta e ultima serata della 72ª edizione del Festival di Sanremo è andata via veloce, con tutti i 25 artisti in gara che si sono esibiti per l’ultima volta. La tensione è ovviamente salita nel momento della classifica generale, l’ultima stilata prima del televoto che sancisce il vincitore di questa edizione, la terza diretta e condotta da Amadeus con un successo strepitoso e da record a livello di ascolti.

“Chiudi gli occhi”. Amadeus cade in trappola: Sanremo, un colpo bassissimo sul palco | Guarda

Come accade praticamente ogni anno, il pubblico del teatro Ariston ha espresso apertamente dissenso per alcune posizioni: grandi mugugni per Ditonellapiaga e Rettore soltanto sedicesime con “Chimica”, per molti avrebbero meritato la parte alta della classifica per il livello delle loro tre esibizioni a Sanremo 2022. Applausi invece per la giovane promessa Matteo Romano, piazzatosi undicesimo con “Virale”. Dargen D’Amico con “Dove si balla” è risalito al nono posto e anche in questo caso il pubblico ha protestato, essendo stato coinvolto dalle esibizioni di Dargen.

"Ma perché lo fanno tutti?". Sanremo, Mara Venier in imbarazzo: l'accordo dietro le quinte

I mugugni più intensi - addirittura con qualche 'buuu' - si sono però registrati sul settimo posto de La rappresentante di lista: più di qualcuno voleva gli autori di “Ciao ciao” in zona podio, unica canzone di tutto il Festival ad essere stata protagonista di un bis spontaneo a cappella con il pubblico. Nelle prime tre posizioni si sono invece classificati Mahmood e blanco, Elisa e Gianni Morandi: ora si azzera tutto, con il vincitore che uscirà da questa rosa di tre concorrenti.

Il figlio di Amadeus? "Ha un potere enorme". Clamorosa Sabrina Ferilli: così è tornata a Sanremo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.