Sanremo 2022, il trionfo da record di Mahmood e Blanco: "Di solito, i favoriti...", riscritta la legge del Festival

Reggere la pressione dell’essere favoriti fin dalla prima sera non è semplice. Mahmood e Blanco lo hanno fatto con la naturalezza dei veri artisti, facendo proprio il palco del teatro Ariston con “Brividi” e alla fine vincendo meritatamente il Festival di Sanremo 2022. La loro canzone che è arrivata al pubblico fin dal primo ascolto, sia a quello presente in platea e in galleria che a quello sul divano di casa. Nel corso della settimana l’inedito duo ha collezionato record su record a livello di ascolti sulle piattaforme di streaming.

I bookmaker li davano strafavoriti e hanno avuto ragione: Mahmood e Blanco hanno fatto quasi gara a parte e hanno conquistato l’onore e l’onere di rappresentare l’Italia all’Eurovision 2022, che si terrà a Torino il prossimo maggio grazie al trionfo dello scorso anno firmato dai Maneskin. Sul gradino più basso del podio Gianni Morandi, che con la sua “Apri tutte le porte” (scritta da Lorenzo Jovanotti, ospite a sorpresa della quarta serata, quella delle cover che ha fatto registrare uno storico 60% di share) ha sorpreso tutti e si è confermato eterno.

Secondo posto per Elisa, splendida e bravissima come sempre ma forse con un pezzo come “E forse tu” non del tutto all’altezza della sua grandezza per poter battere Mahmood e Blanco. Il premio della critica Mia Martini è invece andato a Massimo Ranieri: d’altronde il testo della canzone “Lettera di là dal mare” è il più impegnato di questo Festival. Il premio della sala stampa Lucio Dalla se lo è aggiudicato Gianni Morandi. Il premio Sergio Barzotti per il miglior testo è stato vinto da Fabrizio Moro con “Sei tu”.

