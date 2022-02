Sanremo 2022, la struggente confessione di Blanco: "Li ho fatti dannare". E se non ci fosse stato il lockdown...

06 febbraio 2022 a

Per Mahmood due partecipazioni e due vittorie al Festival di Sanremo. Il secondo trionfo, quello di poche ore fa alla 72esima edizione della kermesse, con Brividi e in coppia con Blanco. Vittoria meritatissima, i due venivano dati per favoriti fin dalla vigilia. È stato un plebiscito: votati con percentuali bulgare. Secondo posto per Elisa, terza piazza per l'intramontabile Gianni Morandi.

Ma chi è Blanco? In primis, il più giovane cantante di sempre, 19 anni, a vincere Sanremo. All'anagrafe Riccardo Fabbriconi, che supera così per una manciata di settimane Valerio Scanu, che vinse a 19 anni, 10 mesi e 8 giorni nel 2010. Blanco è di Brescia, fucina di vincitori di Sanremo: in passato Francesco Regna e Fausto Leali in coppia con Anna Oxa.

Dopo la vittoria, la prima dedica in diretta tv è stata per la sua Calvagese della Riviera, il paese di tre mila anime dove è cresciuto con la passione della musica e del pallone: il Corriere-Brescia ha svelato in settimana il suo passato da calciatore della Vighenzi, di cui è stato capitano nelle giovanili sino al lockdown di due anni fa. Con la complicità della pandemia ha scelto di dedicarsi solo alla musica. Mai scelta fu più azzeccata.

Blanco ha celebrato la vittoria con l'intera famiglia, presente in platea. "Devo salutare la mia mamma", ha detto. Poi, in sala stampa: "Da piccolo li facevo dannare, vederli piangere e abbracciarli è stato bellissimo: sono stati loro a spingermi a venire a Sanremo con questa canzone", una dedica che riguardava anche Giulia, la sua fidanzata. E ora, per Blanco, l'Eurovision, a Torino il prossimo 14 maggio. Ovviamente in tandem con Mahmood.

