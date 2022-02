Sanremo 2022, Blanco rischia di "soffocare" sul palco: ciò che pochissimi hanno notato. Subito dopo la vittoria...

06 febbraio 2022 a

Vittoria annunciata e meritatissima, quella di Mamhood e Blanco alla 72esima edizione del festival di Sanremo. Primi, primissimi in classifica, alle loro spalle Elisa e, a chiudere il podio, Gianni Morandi. Bellissima, apprezzatissima la loro Brividi.

E così Blanco diventa il più giovane vincitore di sempre nella storia della kermesse. Mamhood, da par suo, può vantare un record clamoroso: due partecipazioni, due vittorie. Insomma, giù il cappello davanti ad entrambi.

Fari puntati su Mamhood e Blanco insomma. Ed ecco che su Twitter è diventato virale un breve estratto video, molto curioso, relativo all'ultimissima esibizione dei due, quella rituale dopo la proclamazione, dopo la vittoria. Il palco dell'Ariston è invaso dai coriandoli piovuti durante la proclamazione. Ed ecco che Blanco si lascia andare a un calcio contro i coriandoli, che si alzano in volo e finiscono dritti dritti nella sua bocca. Tra gli utenti che rilanciano il video si sprecano commenti ironici: "Blanchito he stava per regalarci la botta finale di punti al fantasanremo soffocandosi con i coriandoli 10 secondi dopo aver vinto il festival", fa notare per esempio Nic.

