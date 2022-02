Sanremo 2022, il crollo emotivo di Gianni Morandi con Irama: dietro le quinte, un video sconvolgente

06 febbraio 2022 a

Cala il sipario sulla 72esima edizione del Festival di Sanremo, un Festival da record: gli ascolti parlano chiaro, per Amadeus un trionfo. Dunque l'altro trionfo, quello di Mamhood e Blanco, che si sono aggiudicati la meritatissima vittoria finale con la loro Brividi.

A chiudere il podio della kermesse dell'Ariston, ecco Elisa in seconda posizione con O forse sei tu e dunque "bronzo" per Gianni Morandi, assolutamente intramontabile, con la sua orecchiabile Apri tutte le porte

E una volta concluso il Festival, ecco spuntare un toccante video che arriva direttamente da dietro le quinte di Sanremo. I protagonisti del breve filmato sono proprio Gianni Morandi e Irama, arrivato quarto in classifica con Ovunque sarai. Insomma, fuori dalla top-three proprio per "colpa" di Gianni Morandi. E quest'ultimo sembra quasi in difficoltà, tanto che nel video si scusa con Irama per averlo scalzato dal podio. "Mi dispiace", afferma. Pura umanità, da parte di Gianni Morandi, una persona semplicemente splendida. "Macché, macché", risponde Irama, un pizzico stupito.

