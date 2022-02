Sanremo 2022, fuorionda di Sabrina Ferilli: "Pezzo de mer***". Poi rifiuta la mano ad Amadeus: cosa è successo?

06 febbraio 2022 a

Giallo al Festival di Sanremo nella serata finale della 72esima edizione. Un clamoroso fuorionda tradisce la vulcanica, bellissima e impareggiabile Sabrina Ferilli. Siamo nelle battute conclusive della lunghissima puntata, in cui la Ferilli si è lasciata andare a uno sfogo dietro le quinte, catturato però dai microfoni accesi (in verità si è udito più di uno sfogo, ma questo di cui vi diamo conto è assolutamente nitido, chiarissimo, insomma si sente alla perfezione).

Sul palco Amadeus sta annunciando i premi della critica. E sotto la voce del presentatore, che stava chiamando accanto a sé proprio la Ferilli, ecco che si sente la voce di Sabrina affermare: "Pezzo de mer***". Imbarazzo per Amadeus, che ha ovviamente dissimulato. Difficile, anzi impossibile sapere con chi ce l'avesse la Ferilli.

Come detto, anche poco prima la Ferilli si lamentava dietro le quinte con microfono aperto. Mentre Amadeus la cercava per portarla sul palco, ecco che si sente: "Ma nun ce sto!". Anche in questo caso mistero, l'ipotesi è che non fosse prevista la sua presenza sul palco. Ma non solo: successivamente, nota davidemaggio.it, la Ferilli ha anche ritratto la mano mentre Amadeus gliela chiedeva. E il sospetto, insomma, è che tra i due sia accaduto un qualcosa dietro alle quinte in grado di determinare quel tipo di tensione. Insomma, giallo finale a Sanremo. Fino a qul momento era andato tutto alla grande. Ma quasi tutti hanno notato che nelle fasi finali dell'ultima serata di Sanremo, oltre agli improperi, la Ferilli sembrava meno "carica" rispetto a come si era mostrata in precedenza.

