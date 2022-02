Sanremo 2022, il miracolo di Blanco: tutto vero, cosa esce di bocca a Selvaggia Lucarelli

06 febbraio 2022 a

Il Festival di Sanremo fa miracoli. Non solo in termini di share, con gli ascolti a livelli iperuranici per quest'ultima 72esima edizione, quella che ha visto la vittoria di Mamhood e Blanco con Brividi.

Già, il miracolo in questione, quello di cui vi stiamo dando contro, riguarda Selvaggia Lucarelli, la cosiddetta sacerdotessa del giusto. Il punto è che la Lucarelli ha trascorso tutto il festival, così come la gran parte delle sue giornate, a dar contro a qualcuno. Anzi, a chiunque: lei infatti punta il dito, accusa, seziona, inquisisce per professione. E dal suo incontenibile livore non si salva mai nessuno. O quasi.

Eccoci infatti al "miracolo": incredibile ma vero, Selvaggia Lucarelli spende delle belle parole per qualcuno. E questo miracolo lo si deve proprio a Blanco, all'anagrafe Riccardo Fabbriconi, sul quale Selvaggia scrive su twitter: "Blanco. Gigantesca presenza scenica, giovanissimo ma carismatico, una bellezza sfolgorante, vestito da Dio, capace di reggere il confronto con la miglior voce in circolazione, quella di Mahmood". Tutto vero...

