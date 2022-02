Sanremo 2022, il trionfo di Amadeus: share stellare per la finalissima, "straccia" se stesso

06 febbraio 2022 a

Un festival di Sanremo da record, quello appena chiuso da Amadeus e con la vittoria di Mahmood e Blanco. Una 72esima edizione della kermesse che entra dritta dritta nella storia. Anche e soprattutto per lo share, semplicemente stellare.

Nella serata di sabato 5 febbraio, su Rai 1 la finalissima del Festival ha conquistato 13.380.000 spettatori pari al 64,9% di share. Cifre clamorose, addirittura 10 punti percentuali di ascolti in più rispetto alla finalissima dell'anno precedente, condotta sempre da Amadeus. Si tratta della serata finale di Sanremo più vista dal 1995 ad oggi, all'epoca Sanremo era condotto da Pippo Baudo. Si scrive insomma un pezzo di storia della televisione italiana.

Nei minuti della proclamazione del vincitore, dall'1.49 all'1.56 del mattino, lo share è schizzato addirittura al 73,4%, con 6,422 milioni di persone incollate davanti alla tv così a tarda notte.

Erano 22 anni che una finale del Festival di Sanremo non otteneva un ascolto medio così altro (13.380.000 spettatori e il 64,9% di share). Per trovarne uno più alto bisogna tornare infatti alla kermesse del 2000, condotto da Fabio Fazio con Luciano Pavarotti, Teo Teocoli e Ines Sastre, che ottenne una media di share nella finale del 65,47% di share. Ed erano altri tempi: lo share, oggi, infatti deve fare i conti con una programmazione molto più frammentata e con i colossi on-demand. Insomma, per Amadeus è il più brillante ed eccezionale dei successi. Per certo, in termini di ascolti, il suo miglior festival: considerati i precedenti, l'impresa è eccezionale.

