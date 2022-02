Sanremo 2002, Mahmood e Blanco dopo il trionfo: clamoroso, beccati così dietro le quinte

06 febbraio 2022 a

a

a

Festa, festa grande per i vincitori della 72esima edizione del Festival di Sanremo, ossia Mahmood e Blanco, che hanno sbancato all'Ariston con Brividi, canzone già quotatissima prima del via della kermesse e in testa dalla prima sera. Vittoria meritata, che mette tutti d'accordo. Mahmood fa il bis, due vittorie su due partecipazioni, Blanco invece vince all'esordio diventando il più giovane vincitore di sempre.

Il "raptus" di Achille Lauro. Robe mai viste all'Ariston, occhio a Mara Venier: cosa vi siete persi | Guarda

E quando cala il sipario all'Ariston, prosegue la festa. Meritatissima. E sui social circolano parecchie foto dei due vincitori scatenati, tra calici di champagne e abbracci, intenti a celebrare la loro impresa. E ancora, eccoli sorridenti - Mahmood con occhiali da sole - mentre si gustano un piatto di pasta.

Scatenati, insomma. Così come si erano scatenati dopo la prima sera di questo Festival, quando conquistarono subito la vetta della classifica. Ha infatti strappato più di un sorriso l'intervista che hanno concesso a tarda notte a Corriere.it, in cui i due sono apparsi piuttosto alticci e, anzi, hanno confermato di esserlo. Già, è tempo di brindare...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.