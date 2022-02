Sanremo 2022, Jovanotti viola il regolamento: 3° posto irregolare per Gianni Morandi? Un terremoto (e Amadeus sbotta)

06 febbraio 2022 a

Sul Festival di Sanremo che si è da poco concluso, c'è una piccola ombra. Si tratta di quella proiettata da Jovanotti, che ha duettato con Gianni Morandi. Peccato però che Jovanotti abbia confermato la sua presenza come super-ospite solo a ridosso dell'esibizione, venerdì mattina. E insomma, il regolamento tecnicamente è stato violato: avrebbe dovuto iscriversi entro il 24 gennaio.

Certo, lo spettacolo è lo spettacolo. E a Jovanotti non si può rinunciare, neppure all'ultimo. Ma la polemica è ovviamente montata: il suo contributo al terzo posto finale di Gianni Morandi, probabilmente, è stato decisivo.

E il tema, rivela Il Messaggero, scalda gli animi anche in Rai. In particolare quelli di Amadeus e del direttore di Rai 1, Stefano Coletta. Il quotidiano romano fa sapere infatti che quando è stato chiesto conto ai due della scelta su Jovanotti, "non ci hanno più visto".

Nette le parole di Amadeus: "Sono dispiaciuto, siamo qui a fare le pulci alla presenza di Jovanotti. Oggi con il 60.5% di share me la voglio proprio godere". Dunque Coletta: Basta con questa maniacalità, ho seguito e condiviso tutto io. È stato uno show meraviglioso. L'arte va normata?".

Tutto vero, per carità. Eppure il regolamento è stato violato, insomma la scelta potrebbe avere avuto delle conseguenze sulla gara. E Il Messaggero aggiunge: "È proprio la Rai che ogni anno fissa regole poi interpretate sempre con grande disinvoltura. Morandi è stato favorito da Jovanotti? Non ne ha bisogno, ovvio, ma forse sì. Lo spettacolo dei due è stato bello? Sì. Il regolamento è stato violato? Sembra proprio di sì. Noi abbiamo solo fatto domande. Le risposte non sono state all'altezza. Che peccato". Forse, a Jovanotti, poteva essere riservato un altro spazio. Anche all'ultimo secondo.

