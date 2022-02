Sanremo 2022, Amadeus sul fuorionda di Sabrina Ferilli: "Ce l'aveva con un cavo, nessuna tensione". Possibile?

06 febbraio 2022 a

Uno dei casi più chiacchierati dell'ultima serata del Festival di Sanremo 2022 è il fuorionda di Sabrina Ferilli: "Pezzo di mer***", cattura il microfono aperto dietro le quinte. Il tutto poco dopo un altro sfogo polemico: "No, nun ce sto", affermava sempre dietro le quinte la Ferilli, co-conduttrice per l'epilogo della kermesse. Poi sul palco la mano rifiutata ad Amadeus, il volto tirato. Insomma, la sensazione è che all'Ariston, nelle battute finali dell'ultima serata, sia accaduto qualcosa. Una vicenda rilanciata anche da Striscia la Notizia, che tra le righe sembra intendere che il dissidio fosse proprio con Amadeus.

E la vicenda ovviamente è stata affrontata in conferenza stampa domenica mattina: cos'è successo? Inevitabile la domanda. E Amadues fornisce la sua versione dei fatti: "Con Sabrina Ferilli non c'è stato nessun nervosismo. Lei è simpaticissima e non è mai stata nervosa ieri. È sempre voluta rimanere su uno sgabello e dietro le quinte, dove parlava con tutti, con il suo linguaggio colorito. Questa espressione che mi dite si sia sentita era riferita sicuramente a qualcosa che accadeva dietro le quinte".

E ancora, a stretto giro di posta, il conduttore aggiunge: "Mi hanno scritto ora i miei autori - così dopo aver ricevuto un messaggio sul telefono durante la conferenza stampa - che lei era inciampata su un cavo nel dietro le quinte ed è andata avanti cinque minuti a dire qualsiasi cosa. Ma ce l'aveva con il cavo, non con una persona", conclude Amadeus, che smentisce così le voci su dissidi e tensioni. Ma qualche dubbio resta: sul palco, la tensione sembrava piuttosto alta.

