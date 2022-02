Sanremo 2022, Donatella Rettore scatenata contro la Rai: "Forse Gianni Morandi e Jovanotti...", Festival falsato?

06 febbraio 2022 a

Il caso-Jovanotti innesca la polemica a Sanremo. Già, il duetto con Gianni Morandi del venerdì sera è stato confermato solo poche ore prima, nel corso dello stesso venerdì. E insomma, a termini di regolamento Jovanotti non avrebbe potuto esibirsi con un cantante in gara: il termine massimo per le iscrizioni era il 24 gennaio. Il sospetto è che Jovanotti abbia contribuito al terzo posto di Gianni Morandi nella classifica finale.

E sulla vicenda ecco che picchia duro Donatella Rettore, in gara a Sanremo con Chimica insieme a Ditonellapiaga. La Rettore, 66 anni, accusa senza troppi giri di parole la Rai, svelando anche come è stata bocciata la sua proposta di duettare sulle note di una delle sue hit, Kamikaze Rock n'Roll Suicide. "Mi hanno detto che quella canzone non faceva parte della storia del Festival. Ma se è per questo non ne facevano parte neppure Penso positivo, Ragazzo fortunato di Jovanotti e What A Feelin' di Irene Cara, cantata da Elisa. E poi mi hanno detto che non potevo cantare canzoni che appartenevano al mio repertorio", picchia duro la Rettore.

Eppure, Morandi ha cantato la sua, di canzone. E quando le chiedono se in Rai ci sono figli e figliastri, la Rettore non si nasconde e risponde: "Sì, certamente. E poi c'è da dire che io non sono un'istituzione come Morandi e Jovanotti". Sul fatto che nel duetto abbia cantato Nessuno mi può giudicare di Caterina Caselli, chiosa: "Non c'è stato niente da fare. Mi hanno detto che era una canzone più divertente. Evidentemente Rai1 doveva promuovere il film su Caterina Caselli". Una Donatella Rettore assolutamente scatenata.

