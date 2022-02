Sanremo 2022, bomba di Sabrina Ferilli su Amadeus: "Lo dice ma non lo fa. Figuratevi se...", una pesantissima verità

06 febbraio 2022 a

Mattatrice all'ultima serata, apprezzatissima, genuina e nessun monologo "pippone": si parla di Sabrina Ferilli, co-conduttrice all'atto finale del Festival di Sanremo al fianco di Amadeus. L'attrice romana sta facendo molto parlare per un misterioso fuorionda da dietro le quinte, "pezzo di mer***", un piccolo mistero all'Ariston: cosa è successo? Amadeus ha derubricato il tutto a un incidente con un cavo, in cui sarebbe inciampata: "Ce l'aveva con il cavo", ha spiegato in conferenza stampa.

"Pezzo di mer***". Rovinoso fuorionda della Ferilli, la versione di Amadeus: "Con chi ce l'aveva". Possibile?

Tant'è, la Ferilli ha conquistato tutti. E prima della finalissima ha concesso una divertentissima intervista a La Stampa, in cui quando le chiedono se avesse accettato subito di partecipare al Festival, risponde: "La faccenda è stata complessa. Avevo la cervicale a Natale, mi sono riempita di farmaci e sono stata per qualche giorno rintronata. In quel frangente mi chiama Lucio Presta, mi invita a Sanremo e io dico subito di sì. Poi mi viene in mente che quella telefonata sia frutto della mia immaginazione malata sotto farmaci".

"Pezzo di mer***". Striscia, bomba sul fuorionda della Ferilli a Saneremo: "Secondo voi...", soffiata clamorosa | Video

Poi la battuta, quando le ricordano che Amadeus ha detto che a sceglierla non è stato lui: "È stato suo figlio. Ha detto al padre che glielo chiedevano i compagni di scuola. Vi rendete conto? Io sto qui per lui che ha 13 anni, è la generazione zero che mi ha voluta". Quando poi le ricordano che sempre Amadeus vede in futuro per Sanremo una conduzione femminile, ecco la risposta ironica e forse un pizzico velenosa: "Ma figuriamoci se Amadeus se ne va. Lo dice, come Mattarella, poi resta. Io sono un'attrice e voglio fare l'attrice. Non mi piace la confusione di questo periodo che ognuno fa di tutto. Lo trovo pericoloso", conclude Sabrina Ferilli.

