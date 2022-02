Sanremo 2022, Sabrina Ferilli: "Chi più di me sa cos'è successo?". Spunta una foto clamorosa: dietro le quinte, con Amadeus...

07 febbraio 2022 a

La 72ª edizione del Festival di Sanremo è stata un successo clamoroso, che Amadeus - alla direzione artistica e alla conduzione per il terzo anno di fila - può intestarsi con grande merito. Per la finalissima, che ha incoronato in qualità di vincitori Mahmood e Blanco con la loro “Brividi”, la Rai ha indovinato anche la co-conduttrice, con Sabrina Ferilli che è stata perfetta nel ruolo.

Anche se, nelle ore immediatamente successive la finale, sui social è montato il cosiddetto Ferilli-gate: sono infatti iniziati a circolare alcuni video in cui si sente l’attrice lasciarsi scappare un “pezzo di me***” contro qualcuno di non meglio precisato. Da lì la cosa è scappata di mano e si è arrivati addirittura a sospettare che la Ferilli potesse aver litigato con Amadeus per qualche incomprensione durante la presentazione degli artisti.

A smentire tutto è stata la diretta interessata con un paio di post pubblicati sul suo profilo Instagram. Innanzitutto l’attrice ha voluto ringraziare tutti: “L’organizzazione e Sanremo, tutti gli autori e i tecnici. Ma soprattutto grazie a te Amadeus, ti voglio bene”. Poco dopo è arrivato un messaggio a tema Ferilli-gate: “Ho visto che fa tendenza quindi vi mostro il vero Ferilli-gate. Chi più di me potrebbe sapere?”, messaggio accompagnato da una carrellata di foto con Amadeus.

