Sanremo 2022, Amadeus inchioda Donatella Rettore: "Non è andata così", esplode un caso clamoroso

Morgan e Bugo versione due. Forse. Vi ricordate la lite in scena all'Ariston? Quel video ha fatto, sicuramente, il giro della Rete. Pare che tra Ditonellapiaga e Donatella Rettore ci si stata un po' di Chimica interrotta, e sia scoppiata una profonda lite dietro le quinte del Festival di Sanremo.

I rumors parlano di un litigio tra le due, che da Mara Venier a Domenica In, nello speciale post Sanremo, sono state messe di fronte all'ipotesi di un attrito. «Litigio? Non siamo Morgan e Bugo...», rispondono. Eppure Amadeus, durante l'ultima conferenza stampa, ha parlato della potenziale polemica alimentata - forse - da Ditonellapiaga. «Non è andata così. È stata Ditonellapiaga ad opporsi ad un medley di canzoni della Rettore. Il "no" è partito da dentro la coppia artistica». Donatella Rettore era entrata in gamba tesa sulla Rai: «Fanno figli e figliastri», aveva risposto il conduttore e direttore artistico ad alcune domande dei giornalisti.

E poi, sempre qualche giorno fa, sono arrivate altre polemiche: stavolta, ad alimentarle, ci ha pensato Gennaro Marchese (uno dei truccatori più forti del mondo della tv). Pare, sempre da rumors, che avrebbe dovuto occuparsi del trucco della Rettore e che sia rimasto a terra. Praticamente per lui nessun Sanremo. Il motivo? Ancora non si conosce. Veleni e veleni sullo sfondo del Festival, che nell'ultima puntata ha registrato un record assoluto. Senza precedenti. Ma questa è un'altra storia: Marchese sarebbe stato raggiunto da una telefonata prima di partire per Sanremo. Sostituito per questioni di budget. E pare, sempre da indiscrezioni, che la Rettore non abbia mosso dito.



