Sanremo 2022, "Achille Lauro? Lo tiri fuori anziché stare a ravanarsi". Proprio quello: chi lo massacra, scandalo a luci rosse

La 72ª edizione del Festival di Sanremo, la terza consecutiva diretta e condotta da Amadeus, è stata un successo clamoroso. E ha avuto un’importanza “catartica” per un motivo specifico: “Ha rubato la scena al Covid”. Parole di Barbara Alberti, che su Dagospia ha tirato le somme su Sanremo 2022: “Ci voleva un gesto per spezzare questa epidemia della chiacchiera, peggiore dell’altra, che dissecca lo spirito. Quel gesto è stato Sanremo”.

La Alberti ha commentato le varie performance degli artisti in gara al Festival e si è soffermata soprattutto sul sempre discusso Achille Lauro: “È bravissimo ma si crede un ribelle, mentre sta diventando una copertina di Vogue. Lauro, Lauro, Mick Jagger se lo tirava fuori in concerto, non faceva quei gestini timidi di ravanare vagamente alla sommità della zeep, alludendo allo sbottonamento, restando a metà. Voglio ma non posso. E allora sarebbe meglio tenere le mani a posto”.

La Alberti ha anche espresso il suo parere sui Maneskin, tornati a Sanremo 2022 in qualità di super ospiti: “Travolgenti, magnifici, musicalmente superbi. Normali. I discendenti educati dei Rolling Stones. Quelli erano pericolosi. I Maneskin sono dei bravi ragazzi travestiti da nonni, cioè come ai miei tempi. Dei Rolling Stones formato famiglia”.

