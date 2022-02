Sanremo 2022, vergogna de La rappresentante di lista: "Rompiamo tutte le vetrine". Amadeus che dice?

07 febbraio 2022 a

a

a

Sono stati tra i partecipanti che hanno fatto più scalpore a Sanremo: il duo de La Rappresentante di Lista, che si è classificato settimo nella classifica finale, continua a far parlare di sé anche adesso che la kermesse è finita. Il cuore del problema starebbe proprio nel testo della loro canzone, "Ciao ciao". Il brano, nonostante lo stile ritmato e divertente, ha ad oggetto un argomento davvero poco allegro, la fine del mondo.

"La dittatura di Amadeus, tutto per soldi": accusa-choc di Morgan, Serena Bortone lo zittisce. Che disastro su Rai 1

Si è scoperto pure che questa canzone - come scrive il Giornale - sarebbe nata dopo le manifestazioni organizzate da Greta Thunberg a Milano lo scorso settembre. I componenti del duo, Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, in un'intervista al settimanale Oggi hanno rivelato: "Quando l'abbiamo scritta eravamo a Milano per partecipare alle manifestazioni contro il riscaldamento globale. Abbiamo incontrato Greta Thunberg". Il nesso con un verso della canzone sarebbe molto chiaro, secondo il quotidiano diretto da Minzolini: "Questa è l’ora della fine, romperemo tutte le vetrine. Tocca a noi, non lo senti, come un’onda arriverà. Me lo sento esploderà, esploderà". In molti non hanno potuto non notare quel "romperemo tutte le vetrine". Un invito che non suona affatto come un messaggio di pace.

"Pensavo a un...". La Littizzetto l'ha detto davvero. Fazio di sasso la sera del Papa: cala il gelo | Guarda

Altra polemica risale alla serata delle cover, quando La rappresentante di Lista insieme a Cosmo hanno urlato "Stop greenwashing". Si tratta di uno slogan spesso urlato dagli attivisti di Greenpeace contro uno degli sponsor della kermesse, Eni, accusato di voler far apparire come "green" un prodotto che in realtà non lo è. Il Giornale, però, si chiede: "Se anche dalle parti de La rappresentante di lista hanno un pensiero simile, perché salire su quel palco, pagato e finanziato anche da un'azienda "accusata" di mettere in atto queste pratiche?". Difficile non notare l'incoerenza.

"Lo tiri fuori anziché stare a ravanarsi". Proprio quello: chi massacra Achille Lauro dopo Sanremo, scandalo a luci rosse

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.