Sanremo 2022, "mortacci tua": il raptus del padre di Blanco in platea all'Ariston, ciò che era sfuggito a tutta italia

Blanco compirà 19 anni soltanto giovedì 10 febbraio, ma intanto si gode il successo al Festival di Sanremo, condiviso con Mahmood. La loro “Brividi” era strafavorita per la vittoria finale fin dal primo ascolto e così è stato, riuscendo a mettere d’accordo tutte le componenti della kermesse: sala stampa, demoscopica e televoto.

Riccardo Fabbriconi, questo il vero nome di Blanco, viene dalla riviera gardesana ed era considerato un talento generazionale prima ancora di salire sul palco del teatro Ariston. Dalla sua precoce apparizione sulla scena musicale, questo ragazzo non ha sbagliato nulla, conquistando meritatamente un successo travolgente. A Sanremo ha conquistato anche chi ancora non lo conosceva, apparendo proprio come un bravo ragazzo. I suoi genitori erano in platea durante la finale e Blanco è corso ad abbracciarli dopo la vittoria: “Quando ero piccolino li facevo dannare. ‘Mortacci tua’ mi ha detto papà. È stata una soddisfazione, in senso buono, vederli piangere”.

Tra l’altro proprio il padre gli aveva dato un primo feedback importante su Brividi, la canzone con cui lui e Mahmood hanno vinto: “Eravamo in auto quando gliel’ho fatta sentire per la prima volta e lui ha detto la stessa cosa: i genitori non sbagliano mai”. Ora la “strana coppia” del Festival sarà attesa dal banco di prova dell’Eurovision, che si svolgerà a maggio in quel di Torino.

