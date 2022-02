Sanremo 2022, "pezzo di mer***"? La sconvolgente profezia di Maria De Filippi sulla gaffe della Ferilli: il retroscena

Francesco Fredella 07 febbraio 2022 a

Di Sanremo, adesso, non si parla più. Ma quello che fa rumore, nell'edizione più seguita di sempre, resta la gaffe di Sabrina Ferilli. Ma spunta la profezia di Maria De Filippi, molto legata all'attrice da una profonda amicizia e conduttrice - ai tempi di Carlo Conti - del Festival. Queen Maria avrebbe predetto uno scivolone della Ferilli su Rai 1. La De Filippi si sarebbe raccomandata con la Ferilli di non dire parolacce. Rewind. Forse a causa di una leggerezza, la Ferilli si è lasciata scappare una frase che ha fatto il giro della Rete (non sappiamo con esattezza a chi fosse rivolta, per alcuni ad Amadeus). Intanto, non mancano le polemiche e tutti viene montato sui social con quello che viene chiamato “Ferilli gate”. La frase incriminata dice: “… fa er pezzo de m***a”, ma l'attrice romana dice che non è affatto riferita al conduttore.

“La cosa bella è che si parla di me al di fuori di quello che dico io, non è stupendo? Anche a microfoni mezzi accesi. Come se mi fossi esibita. Ca***te vere, posso capire che uno dice una cosa, sta lì, al diretto interessato….ma non lo so nemmeno io a chi l’ho detto”, racconta la Ferilli a Selvaggia Lucarelli. Il Ferilli-gate, sicuramente, riaccende una polemica come un colpo di coda del Festival di Sanremo. Quello della Ferilli sembra uno sfogo, nulla di più. Ma non sappiamo a chi si rivolgesse in quel momento. “Fatalità, questo è successo”, confessa ancora l'attrice alla Lucarelli. Sembra, secondo le ultimissime, che fosse inciampata su un cavo.

Tutto questo, quindi, potrebbe aver creato un po' di "maretta". Ma Amadeus, in conferenza stampa, stempera ogni tipo di polemica contro i detrattori. L'attrice romana sul palco dell'Ariston porta un “non monologo”, contro ogni tipo di prassi consolidata al Festival. Il suo è in ogni caso un vero successo: fa sorridere il pubblico regalando un momento di leggerezza tanto atteso.

