Sanremo 2022, la donna che travolge Amadeus: "Pestata una cacca, hai scordato la morte dio mio padre"

Nonostante la 72ª edizione del Festival di Sanremo sia stata un successo clamoroso, continuano a non mancare le polemiche. Stavolta ad attaccare direttamente Amadeus e gli organizzatori della kermesse è stata Mirna Casadei, che ha lamentato la mancanza di un omaggio a suo padre Raoul, l’autore di “Romagna mia” - considerato il “re del liscio” - che è scomparso lo scorso anno a causa del Covid.

“Ho seguito tutte le serate di Sanremo, come faccio ogni hanno - ha scritto Mirna Casadei - ma quest’anno aspettavo di sentire il suo nome, non dico una cover, non chiedo tanto, sarebbe bastato anche solo un applauso, un omaggio, una parola. Ad ogni puntata ero sempre più delusa, incredula e triste. Raoul è stato e sarà sempre un artista e un uomo amatissimo dalla gente, da tutta l’Italia, dagli italiani di tutte le regioni, delle città e dei più piccoli paesini, di tutti i ceti sociali, dagli italiani emigrati all’estero, dagli addetti ai lavori, dalla stampa, da tutti. Al di là dei gusti musicali. È una questione umana e culturale”.

Poi la figlia di Raoul Casadei ha chiamato direttamente in causa il direttore artistico e conduttore del Festival: “Mi dispiace, ma stavolta avete pesato una cacca, che non ha deluso solo me e probabilmente la mia famiglia, ma ha offeso gli italiani, legati alla loro terra, alle loro radici e alle tradizioni”.

