Iva Zanicchi, l'allusione sessuale su Drusilla Foer? "Ecco cosa è successo davvero"

07 febbraio 2022 a

a

a

Iva Zanicchi, ospite di Pomeriggio Cinque, parla dello scambio di battute con Drusilla Foer sul palco del festival di Sanremo: "Non c'è stato nulla con Drusilla, siamo amiche e da un anno ci scambiamo regolarmente messaggini affettuosi". A essere fraintesa è stata la frase della cantante "tu hai qualcosa in più" riferita all'attrice che ha risposto "sì sono colta", poi rimbalzata il giorno seguente sui social come se Zanicchi avesse fatto allusioni.

"Tutti a parlare di Drusilla, ma...". Bomba Crosetto: chi c'è davvero dietro la Foer

"Lei sa quanto la stimi, e lei stima me", continua Iva che poi dice la sua anche sull'esibizione di Achille Lauro che durante la performance della prima serata ha mimato l'atto del battesimo sul palco dell'Ariston. "Capisco le ragioni della polemica, ma a me che sono una cattolica osservante non ha dato fastidio. Non voleva essere assolutamente un'offesa ai cristiani, a noi", conclude Zanicchi.

Striscia intercetta "Mara Venier" dietro le quinte del Festival: ""Guarda, Drusilla... Ah no". Il gelo | Video

Nei giorni scorsi la Zanicchi aveva già affrontato l'argomento: "Lei si traveste quando lavora, quando si trasforma nella elegantissima signora Foer. Altrimenti è Gianluca, un bellissimo uomo, e sotto c'ha quelle cose lì. Ma questo non l'ho detto sul palco eh, mi sono fermata in tempo, figuriamoci accanto a me c'era Amadeus. Drusilla è stata bravissima è un'artista vera. Avete sentito come canta? Io a teatro mi sono innamorata di lei. Finora è stata la più affascinante, ironica e intelligente. Lei gioca, può fare qualsiasi cosa, da Marilyn alla Loren".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.