Claudio Baglioni, "non pensavo di venire qua a Brindisi e...": costretto a fermare il concerto in teatro

08 febbraio 2022 a

a

a

Claudio Baglioni a causa del freddo, è stato costretto ad indossare il cappotto durante il suo concerto a Brindisi. Nella serata di lunedì 7 febbraio al Teatro Verdi di Brindisi è tutto sold out. Ma fin da quando è salito sul palco il cantautore ha segnalato il freddo in sala, ma nulla è cambiato. Così, infreddolito, ha chiesto al suo staff di portargli il cappotto, perché la situazione si era fatta insostenibile: “Non pensavo di fare la settimana bianca a Brindisi“, ha esclamato rivolgendosi al pubblico.

"Depravato, quanto guadagni? Qua...". Pio e Amedeo, blitz nello show di Baglioni: clamoroso imbarazzo a Mediaset

Baglioni così è tornato sul palco indossando il suo cappotto e ha poi scherzato con il pubblico: “Mi volete sabotare”, ha detto. “Nooo”, la risposta in coro dei tanti fan. E poi rivolgendosi ai tecnici che avevano acceso le luci in sala, ha detto: “Tenetele accese, almeno mi scaldo così”.

"Hai visto che cast? Deve suicidarsi?". Iva Zanicchi, la frase rubata sul collega: un clamoroso caso a Mediaset

Questa mattina sono poi arrivate le scuse con un post pubblicato su Facebook del direttore del Teatro Verdi: “Nella serata di ieri, durante il concerto di Claudio Baglioni al Nuovo Teatro Verdi, si sono verificati problemi tecnici nel sistema di riscaldamento della sala con disagi per gli spettatori e l’artista che più volte ha richiamato la problematica dal palcoscenico”, ha scritto in un post Carmelo Grassi. Non c'è stata ancora la replica di Baglioni che probabilmente era impegnato ad informarsi sulla sua prossima data del tour, sulle condizioni del prossimo teatro che ospiterà il suo concerto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.