La rappresentante di lista, pugno chiuso e "spaccare le vetrine"? Ora l'appello al Vaticano: roba da non credere

08 febbraio 2022 a

a

a

Altro che coerenza. Dopo essersi presentati sul palco di Sanremo con il pugno chiuso, i cantanti di La Rappresentante di Lista ora sperano di presentarsi all'Eurovision Song Contest per San Marino o, addirittura, per il Vaticano. "Stiamo veramente e seriamente pensando di candidarci all’Eurovision Song Contest a San Marino. Dai, sì. Penso che lo faremo", sono state le parole del gruppo per poi lasciarsi andare all'ironia.

"Nemmeno una parola per mio figlio morto". Sanremo, la più dura della accuse contro Amadeus: chi è quest'uomo

"Ieri - ha cinguettato -il Papa a Che tempo che fa ha detto qualcosa su Ciao ciao? Perché in caso invece di San Marino potrebbe anche essere stato Vaticano. In caso pronti a fare la versione clean…". Una proposta un po' azzardata se si considera che nella canzone portata alla kermesse musicale, Ciao Ciao, la band dice di rompere e vetrine ("Romperemo tutte le vetrine. Tocca a noi, non lo senti, come un'onda arriverà. Me lo sento esploderà, esploderà").

"Iva Zanicchi? La rispetto ma...". Gelo siderale sul palco di Sanremo, chi la stronca in sole quattro parole

Ma se la candidatura per il Vaticano è impossibile, dato che mai ha partecipato all'Eurovision, non si può dire lo stesso per San Marino. Il più piccolo Stato al mondo partecipa infatti alla competizione dal 2008 e fa ricadere la scelta del proprio campione sulla giuria del concorso canoro "Una voce per San Marino", il festival organizzato da San Marino RTV.

Saluto comunista sul palco a Sanremo? "L'unica certezza...": Salvini demolisce Veronica Lucchesi, esplode la polemica

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.